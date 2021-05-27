Промкооперация и Дни культуры - Беларусь и Казахстан провели заседание межправкомиссии

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестнадцатое заседание межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло в режиме видео-конференц-связи под председательством первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова и заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства.

Позитивно оценены итоги торгово-экономического сотрудничества в первом квартале. Товарооборот составил $215 млн и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличился почти на 12%. Сальдо для нас положительное - $133,5 млн. На заседании также отмечено развитие белорусско-казахстанского сотрудничества в промышленной кооперации и поставках техники.

"Важным шагом здесь станет строительство ОАО "МТЗ" на территории Казахстана завода по производству кабин для тракторов и передних мостов, расширение совместно производимой номенклатуры тракторов, комбайнов, другой сельскохозяйственной и автомобильной техники и агрегатов", - сказали в пресс-службе.

Участники заседания договорились о проведении в этом году Дней культуры Беларуси в Казахстане и обсудили организацию белорусско-казахстанского форума.

"Комиссией поддержано одновременное проведение конкурсов совместных белорусско-казахстанских научно-технических проектов в этом и последующих годах, позволяющее оперативно и своевременно решать вопросы финансирования проектов, представляющих обоюдный интерес. По итогам заседания комиссии подписаны его протокол и программа мероприятий (дорожная карта) между правительствами Беларусь и Казахстана о развитии торгово-экономического сотрудничества на 2021-2022 годы", - подытожили в пресс-службе. -0-