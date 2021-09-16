Промпроизводство в Беларуси в январе-августе выросло на 8,6%

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-августе составил Br97,6 млрд, или в сопоставимых ценах 108,6% к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности возросло на 1,1%, в обрабатывающей - на 8,7%.

По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 11,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличилось на 2,7%.-0-