Промпроизводство в Беларуси в январе выросло на 8,5%

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе в текущих ценах составил Br10,3 млрд, или в сопоставимых ценах 108,5% к уровню января 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 1,1%, в обрабатывающей - выросло на 8,2%.
По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 13,4%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - снизилось на 0,9%.-0-