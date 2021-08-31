Процедура таможенного транзита для экспорта табака и алкоголя вводится в ЕАЭС

31 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе в отношении экспортируемого табака и алкоголя будет применяться процедура таможенного транзита, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Это нововведение будет применяться в отношении табачной продукции с 1 сентября 2021 года, а в отношении алкогольной продукции - с 1 января 2022 года, - пояснили в ЕЭК. - Срок его действия - до даты начала отслеживания перевозок этих товаров в соответствии с международным договором в рамках ЕАЭС по вопросам применения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров".

Процедура вводится в соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года. "Предусмотренная решением новелла позволит обеспечить учет и контроль за процессом транзитных перевозок этих категорий товаров до мест убытия с таможенной территории ЕАЭС и пресечь преступные схемы, которые несут риски нарушения таможенного законодательства с экономическими последствиями для государств ЕАЭС", - подчеркнули в ЕЭК.-0-