Пустующее общежитие Минского завода автоматических линий продано на аукционе

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расположенное в Партизанском районе столицы пустующее 4-этажное общежитие Минского завода автоматических линий продано на аукционных торгах по цене, в пять раз превысившей начальную. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Это был первый в нынешнем году аукцион, организованный комитетом "Минскгоримущество". За капитальное строение общей площадью 2 318,9 кв.м на ул.Фроликова, 11, и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания спорили девять участников торгов. В итоге начальная цена возросла в пять раз, победитель заплатит Br1,197 млн", - рассказали в пресс-службе.

Общежитие Минского завода автоматических линий построено 1956 году, здание не использовалось около 10 лет.-0-