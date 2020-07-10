ПВТ принял 71 нового резидента

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 71 компании в качестве резидентов ПВТ, сообщили БЕЛТА в парке.

На этот раз парк пополнился резидентами с компетенциями в сферах медицины, логистики, финтеха, электронной коммерции, консалтинга, игровой индустрии и разработки ПО для агропромышленного комплекса.

Один из представителей медтеха - компания "Вайс ЭйАй", которая разрабатывает мобильное и веб-приложение Skinive для диагностики различных заболеваний кожи. Решение в сфере телемедицины предлагает ООО "ХелсМэй". Оно планирует создать платформу 2doc.health, благодаря которой пациент не только сможет получить онлайн-консультацию специалиста, но и вызвать врача на дом, записаться на прием или сдачу анализов и заказать их расшифровку.

Сферу финтеха в числе прочих представляет ООО "Софтклуб". Резидент планирует оказывать услуги по автоматизации организаций банковского и финансового секторов экономики.

Индустрию развлечений представляют ООО "Байрил", ООО "ЭппсХаб" и ООО "Ютеном", которые разрабатывают игры для iOS и Android. ООО "Хайкор Геймз" помимо создания развлекательных приложений займется ПО для автоматизации финансовой аналитики и мобильного маркетинга.

Кроме белорусских в состав ПВТ вошли компании из Великобритании, Германии, Израиля, США и Швейцарии, в том числе 9 центров разработки зарубежных корпораций.

ООО "Теалиум Бел", представитель международной группы компаний Tealium (293-е место в рейтинге 500 самых быстрорастущих компаний в Северной Америке), займется разработкой веб-платформы для управления информацией о посещаемости сайтов компаний. ООО "Фэйрмаркит" как центр разработки корпорации "Фэйрмаркит Инк." (США) планирует создать платформу для отделов закупок крупных корпораций. "Биллверк ГмбХ" (Германия) со своей белорусской "дочкой" ООО "Билверк" будет разрабатывать платформы для упрощения финансового документооборота. ООО "Купл БиУай" в качестве центра разработки Coople Holding AG (Швейцария) планирует заняться разработкой платформы для обеспечения кадрового процесса по запросу с использованием собственного алгоритма сопоставления для сфер гостиничного бизнеса, организации мероприятий, розничной торговли, логистики, услуг аэропорта, работы в офисе и других областях.

Созданием программных решений в сферах интернета вещей и информационной безопасности займется ООО "Файердом Бел" (центр разработки израильской "Файердом Лтд."). Британская Awtg Limited открыла в Минске и Бресте центры разработки ООО "АВТГ", чтобы создавать ПО для медицины, автоматизации данных и управления крупными торговыми центрами. Еще один представитель Великобритании - компания "Дэльтатрэ Груп Лимитед" - вошла в ПВТ с белорусским филиалом ООО "Дэльтатрэ". Она займется разработкой ПО для организации и обслуживания прямых трансляций международных спортивных мероприятий.

Сегодня Парк высоких технологий объединяет 886 компаний, в которых работает около 63 тыс. человек.-0-