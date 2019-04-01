Ранние яровые культуры в Беларуси посеяны на трети площадей

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны в Беларуси на трети запланированных площадей, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Ранние яровые посеяны на площади 293,3 тыс. га - это 33,4% плана. Наиболее быстрыми темпами традиционно идут работы в южных регионах: в Брестской области эти культуры посеяны на 77,6% площадей, в Гомельской - на 62,8%.

По данным на 1 апреля, почва под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовлена на 463,2 тыс. га (52,7% плана).

Как сообщалось, в этом году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн га (из них 878,9 тыс. га ранних яровых).

На весенние полевые работы в Беларуси в 2019 году необходимо Br1,8 млрд.-0-