Ранние яровые культуры в Беларуси посеяны на трети площадей

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны в Беларуси на трети запланированных площадей, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Ранние яровые посеяны на площади 293,3 тыс. га - это 33,4% плана. Наиболее быстрыми темпами традиционно идут работы в южных регионах: в Брестской области эти культуры посеяны на 77,6% площадей, в Гомельской - на 62,8%.
По данным на 1 апреля, почва под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовлена на 463,2 тыс. га (52,7% плана).
Как сообщалось, в этом году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн га (из них 878,9 тыс. га ранних яровых).
На весенние полевые работы в Беларуси в 2019 году необходимо Br1,8 млрд.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3889 BYN
|2.397 BYN
|2.404 BYN
|USD
|2.1285 BYN
|2.134 BYN
|2.139 BYN
|RUB
|3.2871 BYN
|3.265 BYN
|3.273 BYN