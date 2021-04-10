Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на 45% площадей

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 44,3% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 10 апреля, сев ранних яровых в стране провели на площади 326,5 тыс. га. В Брестской области эти культуры посеяли на 97,6% площадей, в Гродненской - на 63%. В Гомельской области сев проведен на 62,1% площадей, Минской - на 42,5%, Могилевской - 12,98%, Витебской - 4,8%.

Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовили на 480,6 тыс. га (65,2% плана). В этом году эти культуры будут размещены на площади 737,1 тыс. га.-0-