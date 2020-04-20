Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на 90% площадей

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 89,2% запланированных площадей. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 20 апреля, ранние яровые в стране посеяли на площади 767,6 тыс. га. Практически во всех областях - Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской, Гродненской - работы завершены. В Витебской области эти культуры посеяли на 54,9% площадей. В этом году в целом по стране они займут площадь 860,9 тыс. га.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 36,3 тыс. га (72,2% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 56,9 тыс. га (62,2%), картофель - 2,82 тыс. га (13% от запланированного), овощи - 1,65 тыс. га (36,7%). Кукуруза на зерно посеяна на 54 тыс. га (19,4% плана), на силос - на 61,5 тыс. га (7,2%).

Как сообщалось, в этом году яровой сев будет проведен на 2,6 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 50,3 тыс. га, сахарную свеклу - 91,5 тыс. га, картофель - 21,7 тыс. га, овощи - 4,5 тыс. га, кукурузу - 1131,5 тыс. га.-0-