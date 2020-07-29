Рапота: будущее интеграции - в реализации совместных созидательных проектов

29 июля, Петрозаводск /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота видит будущее интеграции в реализации совместных созидательных проектов. Такое мнение он высказал журналистам сегодня в Петрозаводске во время посещения совместного белорусско-российского ООО "Амкодор-Онега", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наше будущее - в реализации совместных созидательных проектов, никакой интеграции без этого не будет, - сказал Григорий Рапота. - Можно создавать какое угодно правовое поле, но если оно не подтверждается такого рода проектами - это становится пустышкой. Правое поле должно обслуживать такие замыслы".

Госсекретарь назвал совершенно очевидным, что проект "Амкодор-Омега" перспективен. "Создается новое производство, причем технологически достаточно сложное, - отметил он. - В Карелии это будет номер один и по сложности, и по объемам производства. И самое главное, что эта продукция востребована уже сейчас в России, и я не исключаю, что руководство предприятия рассчитывает на экспорт".

"Это яркий и поучительный пример объединения усилий белорусских и российских специалистов, совместной созидательной деятельности, и в этом - будущее Союзного государства", - уверен Григорий Рапота.

Как уточнил директор "Амкодор-Онега" Сергей Гайтюкевич, модели машин, которые уже начали выпускать в Карелии, эксклюзивные, в Беларуси их не делают. Такие лесозаготовительные комплексы нужны именно в России - в Сибири, на Урале, но ими уже заинтересовались в Аргентине и других странах Латинской Америки. Причем стоимость белорусско-российских машин на 40% меньше, чем у зарубежных конкурентов.

В свою очередь вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов добавил, что многие российские регионы боролись за то, чтобы локализовать у себя это производство. В частности, белорусский "Амкодор" вел переговоры с Вологодской областью и Екатеринбургом. Но в Карелии с 2018 года было в корне изменено инвестиционное законодательство, что позволило существенно расширить меры поддержки инвесторов. "Мы идем рука об руку с "Амкодором", решаем все проблемы, если они возникают, и рассчитываем, что это производство возродит традиции карельского машиностроения", - заключил Дмитрий Родионов.

Предприятие "Амкодор-Онега" создано на площадях пустовавшего Онежского тракторного завода. Подписанный с белорусской стороной контракт рассчитан на 10 лет. Во время реализации проекта предусмотрен выпуск харвестеров, форвардеров, лесопогрузчиков, тягачей трелевочных чокерного типа, тягачей трелевочных с пачковым захватом. Проект также предусматривает производство комплектующих, включая тандемные мосты, манипуляторы, харвестерные головки, а также организацию деятельности сервисного центра.

Сейчас реализуется первый этап проекта по организации производства крупноузловой сборки техники. Ведется приобретение и монтаж необходимого оборудования.-0-