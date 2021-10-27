Рапсовое масло на $1,5 млн продано в Латвию через БУТБ

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже совершена крупная сделка по реализации более 1 тыс. т рапсового масла на экспорт. Сумма контракта составила на $1,5 млн, покупателем выступила компания из Латвии. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В целом с начала года продажи белорусского рапсового масла через БУТБ выросли в 2,3 раза, достигнув $55 млн. Поставки осуществлялись на рынки семи стран Европы и Азии. "В условиях дефицита сырья, вызванного плохим урожаем рапса в Канаде, одного из крупнейших мировых экспортеров этой культуры, цены на рапсовое масло продолжают расти. Аналогичная тенденция наблюдается и на белорусском биржевом рынке. Например, по сравнению с январем экспортные котировки на нерафинированное рапсовое масло первого сорта увеличились почти в полтора раза, и на последней торговой сессии одна тонна стоила уже 1262 евро. Скорее всего, в ближайшее время восходящий ценовой тренд сохранится, что положительно скажется на выручке белорусских производителей", - рассказал Роман Янив. Он отметил, что даже рекордно высокие цены не отпугивают иностранных трейдеров, которые продолжают наращивать объемы закупок.

"В натуральном выражении экспорт рапсового масла вырос почти вдвое. Основными покупателями были резиденты Латвии, Литвы и Швейцарии. На них пришлось более половины всех сделок. Также в этом году начались поставки отечественного рапсового масла в Польшу и Китай. Для белорусских экспортеров это очень перспективные рынки, о чем свидетельствует динамика биржевых продаж", - отметили в пресс-службе.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-