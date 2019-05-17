17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Внешнеторговые расчеты в национальных валютах между Беларусью и Россией составляют около 80%. Об этом после 50-го заседания Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России сообщила журналистам председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель отметила, что на заседании внимание было уделено вопросам развития расчетов в национальных валютах. "Это очень важно. Эти расчеты развиваются. Около 80% нашего внешнего оборота идет в национальных валютах", - обратила внимание Эльвира Набиуллина. Сегодня стороны проанализировали секторы, где есть препятствия, чтобы снимать их. Обменялись и опытом по инвестиционному банкингу.

Эльвира Набиуллина также рассказала, что большое внимание в дискуссиях на заседаниях уделяют развитию финансовых рынков, прежде всего банковского. "Особенно это актуально в связи с тем, что мы вместе работаем уже не только в двустороннем формате, но и в формате пяти стран по концепции развития общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза", - добавила она. При этом и система регулирования, и система надзора в странах немного отличаются, поэтому стороны движутся к гармонизации, к тому, чтобы учиться на лучшем опыте друг друга.

Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур пояснил, что в фокусе также вопросы, которые будут способствовать развитию совместной интеграции, проникновению капитала, а также вопросы, связанные с инвестиционным банкингом. Он подчеркнул, что для Нацбанка Беларуси очень важен опыт Банка России и по переходу на таргетирование инфляции, обеспечение макроэкономической стабильности на этой основе и в целом устойчивого долгосрочного экономического роста.

Сегодня же состоялось и торжественное заседание. Участие в нем приняли премьер-министр Беларуси Сергей Румас, бывший председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев и другие.

Выступая на торжественном заседании, руководитель Национального банка Беларуси отметил, что с момента образования Межбанковского валютного совета рассмотрено более 300 вопросов. "На протяжении 20 лет мы собираемся для обсуждения самых острых и актуальных тем в банковской и финансовой сферах наших государств, и не было случая, чтобы мы не достигли компромисса, не приняли решений, которые учитывают интересы всех сторон", - сказал Павел Каллаур. Он также выразил уверенность, что сотрудничество центральных банков Беларуси и России и в дальнейшем будет развиваться в русле взаимопонимания, а Межбанковский валютный совет поспособствует решению поставленных задач в финансово-банковской сфере на благо экономик двух стран.

В завершение мероприятия стороны подписали протокол заседания.

Межбанковский валютный совет Национального банка Беларуси и Центрального банка России создан в ноябре 1999 года. Основными задачами совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.-0-

Фото Сергея Холодилина