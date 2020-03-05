Расходы домохозяйств в Беларуси в 2019 году выросли на 11%

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство в Беларуси в 2019 году составили Br1290,3 в месяц (в 2018 году - Br1149,3). Они выросли на 11%.Такие данные приводит Белстат со ссылкой на выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни, сообщает БЕЛТА.

При этом Br966,5 приходится на потребительские расходы. По сравнению с 2018 годом их доля в денежных расходах снизилась с 75,9% до 74,9%.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,7%, на покупку непродовольственных товаров - 32,8%, на оплату услуг - 25,7%.

Располагаемые ресурсы в 2019 году в расчете на домашнее хозяйство составили Br1357,5 в месяц (в 2018 году - Br1217), в том числе в городах и поселках городского типа - Br1459,8, в сельских населенных пунктах - Br1089,5.

Располагаемые ресурсы - денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы - расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).-0-