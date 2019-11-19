Расходы на программы СГ планируется увеличить

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Расходы на программы Союзного государства планируется увеличить, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовлены изменения в бюджет Союзного государства на этот год, - сказал Дмитрий Медведев. - Предполагается увеличение расходов по некоторым союзным программам, в том числе по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы".

Премьер уточнил, что всего в повестке дня заседания - 14 вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах. В их числе результаты торгово-экономического взаимодействия. В связи с этим Дмитрий Медведев отметил сокращение двустороннего товарооборота на 2% в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Вместе с тем, констатировал он, белорусский экспорт в Россию за девять месяцев вырос на 4%. Премьер-министр РФ заявил также о необходимости наращивать поставки совместной белорусско-российской продукции на рынки третьих стран.-0-