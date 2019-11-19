Румас: дальнейшая интеграция в СГ возможна только в увязке с решением острых вопросов экономического сотрудничества

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дальнейшая интеграция в Союзном государстве возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего белорусско-российского экономического сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня в Москве перед началом заседания Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас напомнил, что 6 сентября премьер-министры Беларуси и России парафировали проект совместной программы действий по реализации Договора о Союзном государстве, после чего началась работа по подготовке 31 дорожной карты. "Не все шло просто, по ряду направлений стороны высказывали диаметрально противоположные идеи интегрирования, - отметил он. - По ряду дорожных карт и сейчас остаются нерешенные вопросы. Наша позиция в переговорах была четкой и последовательной: дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, последствия реализации налогового маневра, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, неравные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий, и другие".

Дмитрий Медведев

По словам премьер-министра Беларуси, пока не все эти вопросы нашли свое отражение в подготовленных дорожных картах. "А если и нашли, то мы пока имеем разные сроки их выполнения, - констатировал он. - В то же время для Беларуси особую значимость приобретают условия функционирования национальной экономики уже в 2020 году, так как последствия реализации в России налогового маневра имеют нарастающий отрицательный эффект".

"Поэтому сегодня, подводя итоги проделанной работы по подготовке дорожных карт, мы нацелены на решение тех вопросов, которые до настоящего времени остаются, условно говоря, за скобками. Решение таких вопросов и четкость позиций по ним крайне важны для полноценной подготовки заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, где будет, как нам видится, дан старт новому этапу построения Союзного государства", - резюмировал Сергей Румас.-0-

Румас о результатах переговоров с Медведевым: тумана в отношениях нет "Двусторонняя встреча показала: тумана в наших отношениях нет, - сказал Сергей Румас перед началом заседания Совета Министров Союзного государства.

Румас призвал не нарушать регулярность проведения заседаний союзного Совмина "Хочу отметить, что с даты последнего союзного Совмина (13 декабря 2018 года в Бресте) прошел почти год, что свидетельствует об определенном отступлении от действующего регламента проведения заседаний, - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Расходы на программы СГ планируется увеличить "Предполагается увеличение расходов по некоторым союзным программам, в том числе по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы", - сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.