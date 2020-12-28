Расходы на здравоохранение в 2021 году составят почти 4,6% ВВП Беларуси - Минфин

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расходы на здравоохранение в 2021 году составят почти 4,6% ВВП Беларуси, сообщил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Расходы на здравоохранение будут почти 4,6% ВВП. Лет 5-6 назад мы думали о том, чтобы выдержать 4% ВВП расходов консолидированного бюджета на медицину. Видимо, эти расходы будут еще и дальше планомерно увеличиваться", - сказал Юрий Селиверстов.

По оценке министра, будут расти также расходы и на сферу образования. Это связано в том числе с тем, что нужно и дальше повышать заработную плату в этих двух бюджетоемких отраслях.

Юрий Селиверстов напомнил, что зарплаты бюджетников вырастут уже с 1 января 2021 года, решение о повышении базовой ставки уже принято. Кроме того, отраслевые министерства приняли меры для повышения зарплат низкооплачиваемых категорий работников.

"По следующему году дополнительный рост расходов бюджета по зарплате и выплатам (это стипендии, пособия, пенсии) составит порядка Br1,5 млрд", - добавил Юрий Селиверстов.

Он подчеркнул, что бюджет на 2021 год останется социально ориентированным, несмотря на то, что доходы республиканского бюджета снизятся из-за влияния пандемии и снижения экспорта.

Дефицит бюджета оценивается примерно в Br4 млрд, по словам Юрия Селиверстова, его компенсируют за счет имеющихся внутренних резервов. "Поэтому каких-то особых мероприятий, чтобы все кардинально урезать, "усушить" в бюджете не запланировано", - резюмировал он.-0-