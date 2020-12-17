17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расходы республиканского бюджета на здравоохранение в 2021 году вырастут на треть до Br1,7 млрд, сообщил сегодня первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Расходы республиканского бюджета на здравоохранение вырастут на треть и составят почти Br1,7 млрд. Из них на централизованную закупку лекарственных средств будет направлено Вr518 млн, Br50 млн - на приобретение вакцины от коронавируса", - проинформировал Дмитрий Кийко.

На финансирование отрасли здравоохранения в консолидированном бюджете на следующий год предусмотрено Br7,2 млрд. В целом расходы консолидированного бюджета на соцсферу вырастут на Br1,4 млрд и составят Br19,6 млрд (107,7% к текущему году).

В 2021 году на финансирование образования из консолидированного бюджета пойдет Br7,6 млрд, или 4,8% ВВП. Расходы республиканского бюджета на образование предусмотрены в размере Br1,3 млрд.

Для финансирования научной, научно-технической, инновационной деятельности в республиканском бюджете предусматривается Br362 млн (рост на 8,7% к текущему году). Дополнительным источником финансов может быть республиканский централизованный инновационный фонд, объем которого в следующем году оценивается в Br99 млн.-0-