ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 17 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:49 Исполком СНГ запускает информационное приложение для мобильных устройств Технологии
20:40 Расходы республиканского бюджета на здравоохранение в 2021 году вырастут на треть до Br1,7 млрд Экономика
20:35 Лугина: нужно организовать кооперацию предприятий в части технологических процессов и кадров Общество
20:29 В Беларуси ребенку с СМА впервые провели генную терапию Общество
20:21 Депутаты рассмотрят 18 декабря в первом чтении законопроект "О туризме" Общество
20:20 Беларусь и Катар связывает стабильное сотрудничество - Мешааль Аль-Аттыя Политика
20:19 Базовую ставку для оплаты труда бюджетников в 2021 году планируют поднять в два этапа до Br201 Экономика
20:12 БНТУ поднялся на 15 позиций в региональном рейтинге QS EECА Общество
20:06 Заседание Совета постпредов стран СНГ прошло в Минске Общество
19:55 Беларусь в 2021 году планирует направить на погашение госдолга Br4,9 млрд Экономика
19:31 Ставки акцизов на сигареты в 2021 году планируется увеличить на 15% Экономика
19:23 Футболистки "Минска" не вышли в 1/8 финала женской Лиги чемпионов Спорт
19:16 Ученые БГУ разработали натуральные добавки для продления срока годности хлебобулочных изделий Общество
18:53 Житель Минского района шантажировал девушку интимными фото Происшествия
18:50 Рождественский благотворительный бал состоится 21 декабря в БГУ Общество
18:44 Университет МЧС получил сертификат Межгосударственного авиационного комитета Общество
18:38 Житель Минского района хранил оружие и размещал в сети видеоролики по подготовке погромов Происшествия
18:37 ФОТОФАКТ: Вифлеемский огонь прибыл в Гродно Регионы
18:35 Победителей национального конкурса "Предприниматель года" наградили в Минске Экономика
18:32 Парламентское собрание рассмотрит бюджет СГ на 2021 год Общество
18:24 В Минюсте назвали средний возраст вступления в первый брак белорусских мужчин и женщин Общество
18:23 Заднепряный исключен из членов Республиканской партии труда и справедливости Общество
18:20 Червяков: в новую программу социально-экономического развития планируется включить меры поддержки бизнеса Экономика
18:19 Более 3,8 тыс. брачных договоров заключено за январь-ноябрь в Беларуси Общество
18:13 Главы МИД Беларуси и Молдовы обсудили взаимодействие на международных площадках Политика
18:08 МСП дает работу 1,3 млн человек и формирует 30% валовой добавленной стоимости - Снопков Экономика
18:07 Ресурсосберегающие инновации ОАО "Полесье" отмечены Премией "Лидер потребительского рынка – 2020" Общество
18:06 Беларусь и Ватикан подтвердили взаимную настроенность на активизацию взаимодействия Политика
18:00 Вводить локдаун в России из-за COVID-19 не планируется - Путин В мире
17:58 Беларусь и Сербия готовятся в 2021 году провести заседание межправкомиссии Общество
Все новости
Все новости
Экономика
17 декабря 2020, 20:40

Расходы республиканского бюджета на здравоохранение в 2021 году вырастут на треть до Br1,7 млрд

Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расходы республиканского бюджета на здравоохранение в 2021 году вырастут на треть до Br1,7 млрд, сообщил сегодня первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Расходы республиканского бюджета на здравоохранение вырастут на треть и составят почти Br1,7 млрд. Из них на централизованную закупку лекарственных средств будет направлено Вr518 млн, Br50 млн - на приобретение вакцины от коронавируса", - проинформировал Дмитрий Кийко.

На финансирование отрасли здравоохранения в консолидированном бюджете на следующий год предусмотрено Br7,2 млрд. В целом расходы консолидированного бюджета на соцсферу вырастут на Br1,4 млрд и составят Br19,6 млрд (107,7% к текущему году).

В 2021 году на финансирование образования из консолидированного бюджета пойдет Br7,6 млрд, или 4,8% ВВП. Расходы республиканского бюджета на образование предусмотрены в размере Br1,3 млрд.

Для финансирования научной, научно-технической, инновационной деятельности в республиканском бюджете предусматривается Br362 млн (рост на 8,7% к текущему году). Дополнительным источником финансов может быть республиканский централизованный инновационный фонд, объем которого в следующем году оценивается в Br99 млн.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бюджет заседания здравоохранение Палата представителей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Базовую ставку для оплаты труда бюджетников в 2021 году планируют поднять в два этапа до Br201
Фото из архива Беларусь в 2021 году планирует направить на погашение госдолга Br4,9 млрд
Фото из архива Ставки акцизов на сигареты в 2021 году планируется увеличить на 15%
Фото из архива Победителей национального конкурса "Предприниматель года" наградили в Минске
Александр Червяков. Фото из архива Червяков: в новую программу социально-экономического развития планируется включить меры поддержки бизнеса
Николай Снопков МСП дает работу 1,3 млн человек и формирует 30% валовой добавленной стоимости - Снопков
Главное
Во время встречи Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского
"Мы невозможное сделали, но надо бы еще чуть-чуть" - Лукашенко оценил экономические итоги Минской области
Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору с 1 января
Настоящий новогодний подарок - в комплексе Minsk World стартовали продажи квартир с отделкой
Топ-новости
Червяков: в новую программу социально-экономического развития планируется включить меры поддержки бизнеса
Европейских экспертов готовы принять на площадке БелАЭС в любое время - Минэнерго
В Беларуси предлагают временно повысить некоторые налоги для компенсации расходов из-за COVID-19
Уточнены требования к внутреннему контролю организаций, выполняющих финансовые операции
Заседание Совета постпредов стран СНГ прошло в Минске
ФОТОФАКТ: Вифлеемский огонь прибыл в Гродно
В Беларуси ребенку с СМА впервые провели генную терапию
Путин заявил, что белорусскую оппозицию поддерживают зарубежные силы
Университет МЧС получил сертификат Межгосударственного авиационного комитета
beCloud завершил масштабное тестирование технологии 5G
Любые новации в системе образования должны опираться на поддержку педагогов - Карпенко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1834 пациента с COVID-19, выписаны 2024
Почти 79% расходов бюджета ФСЗН в 2021 году планируется направить на пенсионное обеспечение
Единый информационно-образовательный ресурс для школ запустят в тестовом режиме с 1 января 2021 года
Больницы в некоторых регионах Беларуси возобновляют обычный режим работы
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.