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11 мая 2020, 10:03

Разные варианты добычи трудноизвлекаемой нефти осваивают в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В компании "Белоруснефть" осваивают разные варианты добычи трудноизвлекаемой нефти. Определена стратегия увеличения добывающего потенциала нефтяных активов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Как результат, в марте введена в эксплуатацию высокопродуктивная скважина №121g на Мармовичском месторождении. Добыча составила 72 т безводной нефти в сутки.

"Скважина пробурена в восточной части V-блока елецко-задонской залежи, которая прежде не разрабатывалась из-за ухудшенных коллекторских свойств. Да и технико-технических решений для освоения таких пластов не было. В этой области уже строили вертикальные скважины, но добыча не достигала и 2 т нефти в сутки, а то и вовсе была нулевой", - отметили на предприятии.

Геологические службы опробовали при разработке участка новые передовые технологии - применили опыт изучения низкопроницаемых коллекторов I-III пачек Речицкого месторождения.

Результаты микросейсмического мониторинга позволили спрогнозировать распространение коллекторских свойств в заданной зоне и ювелирно точно определить направление, провести скважину в сложных горно-геологических условиях. "Можно сказать, получился снайперский выстрел в цель, поскольку продуктивная зона является небольшой по мощности", - уточнили в компании.

Благодаря качественному проектированию и геолого-технологическому сопровождению строительства скважины в пласте был вскрыт максимально насыщенный нефтью участок. Освоение горизонтальной скважины с помощью многостадийного гидроразрыва пласта проводили крайне аккуратно, чтобы не затронуть водоносные участки.

"Работы выполнили успешно, получен хороший результат. Бурение скважины с использованием современных передовых технологий позволило ввести в промышленное освоение сложноразрабатываемые зоны залежи", - подчеркнули в "Белоруснефти".

Общие геологические запасы этих участков составили около 1 млн т нефти.

"В компании "Белоруснефть" определена дальнейшая стратегия по увеличению добывающего потенциала Мармовичского месторождения и других активов с похожими горно-геологическими условиями", - добавили в пресс-службе.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.-0-

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