Разработаны меры по повышению привлекательности неиспользуемых объектов госимущества

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу подготовил изменения в указ №294, которые предусматривают нормы, направленные на повышение привлекательности продаваемых объектов. Об этом рассказал заместитель председателя Госкомимущества Вячеслав Абрамов во время круглого стола в газете "Рэспубліка", сообщает БЕЛТА.

"Базовый документ по работе с госимуществом - указ №294. Сегодня мы подготовили изменения в этот документ. Предлагаем прописать ряд норм, которые поспособствуют повышению привлекательности тех объектов, которые будут продаваться", - сказал Вячеслав Абрамов.

Так, за одну базовую величину со старта можно будет осуществлять продажу по всей территории страны, за исключением областных центров и Минска. При покупке по заявительному принципу предлагается увеличить рассрочку за выплату стоимости этого имущества от года до трех лет. Намечено также исключить аукцион со снижением на 20%. И если объект не продан на первых торгах, то на следующих стартовая цена будет уменьшена на 50%. Подготовлены и другие предложения."Мы ставим задачу, чтобы любой объект государственной собственности был размещен на единой информационной площадке", - отметил зампредседателя. Кроме того, развивается единая база объектов государственной собственности, которые могут быть проданы или сданы в аренду. В 2018 году она была интегрирована с картографическим интерфейсом, а описание объектов дополняется их фотографиями. Таким образом, заинтересованное лицо может выбрать на карте регион, где бы хотело купить или взять в аренду имущество, и сразу его рассмотреть.

По словам Вячеслава Абрамова, всего в стране в этом году запланировано вовлечь в оборот около 2,5 тыс. неиспользуемых либо неэффективно используемых объектов. Есть объекты, которые можно приобрести за одну базовую величину или получить безвозмездно. И определенный спрос на них существует не только в Минском районе. "Если объект не продан даже за одну базовую, это не значит, что его нужно сносить. Покупатель на него может найтись позже. По сути, необходимо работать с такими объектами индивидуально и даже выходить с инициативными предложениями к предпринимателям. Так, Щучинский райисполком сам предложил предпринимателям, занимающимся туристическим бизнесом, использовать военный бункер как экскурсионный объект", - привел пример зампредседателя Госкомимущества.

Что касается сноса неиспользуемых объектов, то расходы требуются немалые. "Определенные подвижки были сделаны в прошлом году. Министерство архитектуры и строительства подготовило проект постановления правительства, в котором упрощены подходы к разработке проектной документации по сносу таких объектов. По сути, исполком вправе принимать решение о сносе по отдельным категориям объектов без проектной документации. В этом году продолжается совершенствование регулирования строительной деятельности в части сноса. Обсуждается задача по созданию единого субъекта, который бы занимался сносом", - добавил Вячеслав Абрамов.

По данным комитета, за прошлый год в Беларуси снесено 627 объектов из 683 запланированных. На этот год работа будет вестись в отношении 670.-0-