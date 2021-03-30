Развитие инвестиционной структуры Беларуси обсудят в Могилеве в начале апреля

30 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на базе СЭЗ "Могилев" 1-2 апреля пройдет республиканская конференция "Актуальные вопросы развития и взаимодействия элементов инвестиционной структуры Беларуси", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны "Могилев".

"В настоящее время мировая экономика переживает серьезную рецессию, при этом впервые за всю историю человечества основным триггером глобального экономического спада стала эпидемиологическая угроза. Экономика Беларуси, тесно связанная с мировой экономикой, тоже подверглась влиянию ряда негативных факторов, которые воздействуют на общую эффективность работы всей инфраструктуры нашей страны, - отметили в администрации СЭЗ "Могилев". - Возникла необходимость координации действий всех национальных субъектов инвестиционного процесса, потому было принято решение создать универсальную диалоговую площадку".

Во время работы тематических секций конференции будут рассматриваться вопросы выработки общих подходов к пониманию функций и компетенций каждого элемента инвестиционной инфраструктуры Беларуси. Также будут структурированы возможные модели межведомственного сотрудничества на всех этапах инвестиционного процесса. В итоговой резолюции конференции изложат коллективно сформированные практические рекомендации и концептуальные подходы к решению проблем развития инвестиционной инфраструктуры страны.

Участники конференции смогут обменяться опытом и знаниями в сфере современных методов коммуникаций и привлечения инвесторов к реализации новых инвестиционных проектов. Состоятся ознакомительные визиты в компании-резиденты и на инвестиционные площадки участка №4 СЭЗ "Могилев".

"Участие в конференции широкого круга представителей руководства и экспертов органов государственной власти, отраслевых ведомств и организаций, деятельность которых направлена на развитие инвестиционной и деловой активности в Беларуси, создаст все предпосылки для проведения конструктивного диалога и принятия концептуальных решений по самым актуальным вопросам экономического развития нашей страны в предстоящей пятилетке", - отметили организаторы.-0-