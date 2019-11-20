Развитие производств на местах позволит уменьшить дотационность регионов - Сайганова

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие производственной сферы на местах позволит уменьшить дотационность регионов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Татьяна Сайганова.

Татьяна Сайганова продолжит работу в Палате представителей седьмого созыва и, как и ранее, намерена курировать экономические вопросы. Акцент - на производственную сферу. "Приоритетное направление для меня - повышение конкурентоспособности экономики, эффективности госсектора, развитие малого и среднего бизнеса", - сказала она. При этом парламентарий сосредоточена на развитии производств в небольших населенных пунктах, что создаст предпосылки для снижения дотационности регионов.

Что касается эффективности госсектора, то Татьяна Сайганова предлагает сделать ставку на аутсорсинг. В качестве примера она привела кондитерскую фабрику "Коммунарка", на таких условиях здесь будет работать прачечная. Передать на аутсорсинг планируется услуги по уборке помещений, вывозу мусора. Развитие аутсорсинга позволяет сокращать непроизводственные расходы, повышать производительность труда, убеждена парламентарий.

Как и прежде большое внимание депутат планирует уделять работе непосредственно в избирательном округе. Обращения, которые поступали во время предвыборной агитации, Татьяна Сайганова разбирает вместе с местными властями. Депутат намерена и далее укреплять с ними взаимодействие, чтобы оперативно снимать волнующие людей вопросы.-0-