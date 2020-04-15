Развитие внутреннего туризма предлагается сделать приоритетом в новой отраслевой госпрограмме

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие внутреннего туризма предлагается сделать приоритетом в новой государственной программе по развитию туризма. Об этом шла речь на встрече министра экономики Александра Червякова с представителями туристических союзов и ассоциаций с участием Министерства спорта и туризма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Александр Червяков подчеркнул, что туризм может стать инструментом для увеличения внутреннего спроса и роста экономики. Он рассказал о приоритетах, на которых в контексте подготовки программы социально-экономического развития, по мнению Минэкономики, может базироваться развитие отрасли. Среди основных приоритетов - развитие внутреннего и въездного туризма, обновление и создание новой инфраструктуры, максимальное межсекторальное взаимодействие (медицинский, сельский, промышленный, бизнес-туризм), доступность внутреннего туризма для граждан и его грамотное продвижение.

"Эти подходы нашли поддержку участников встречи. Было предложено, чтобы они легли в основу задач новой государственной программы по развитию туризма", - отметили в пресс-службе.

На встрече также обсуждалось положение дел в туротрасли, которая объективно наиболее чувствительна к текущей эпидемиологической ситуации в мире. Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной проинформировал о разработке проекта нормативного правового акта, который предполагает поддержку отрасли в краткосрочный период и содержит ряд неотложных мер по стабилизации ситуации. На данный момент этот документ находится на согласовании в госорганах.-0-