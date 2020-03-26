Реализация металлопродукции через БУТБ в январе-феврале выросла на 9%

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот секции металлопродукции Белорусской универсальной товарной биржи в январе-феврале увеличился на 9% - до Br226 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Основной объем сделок пришелся на черные металлы и изделия из них. Эта группа товаров обеспечила 79% от всех продаж металлопродукции через биржу. В абсолютных величинах объем реализации черного металлопроката через биржу составил Br178 млн, что на 8% больше аналогичного показателя прошлого года. Наряду с черметом повышенным спросом на биржевых торгах пользовалась кабельно-проводниковая продукция, поставляемая на внутренний рынок. С начала года сумма сделок по этой товарной группе достигла Br16,4 млн, прибавив 63% к результату января-февраля 2019-го", - рассказал Роман Янив.

Заметно активизировались и покупатели угля. За первые два месяца года на биржевых торгах закуплено 131 тыс. т этой продукции на сумму Br17,7 млн, или на 6% больше, чем за тот же период 2019 года.

Что касается экспорта, то в число лидеров по объемам продаж вошли отходы черных и цветных металлов, а также продукция Белорусского металлургического завода. В целом же сумма экспортных сделок с металлопродукцией увеличилась в 2,2 раза - до Br6,1 млн.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям по экспорту продукции и помощь иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо- и сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 марта на БУТБ аккредитовано 23 020 компаний, включая 4 594 нерезидента из 62 стран мира. Общая сумма сделок, совершенных на БУТБ с начала года, составила Br713 млн.-0-