Реализация проекта "Умные города Беларуси" переходит на практический этап

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждение госпрограммы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы дало старт новому этапу реализации комплексного проекта "Умные города Беларуси" - системному переходу в практическую плоскость. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.

Минсвязи в партнерстве с Мингорисполкомом приступили к созданию региональной государственной типовой цифровой платформы "Умный город (регион)", созданию и развитию комплекса типовых сервисов по основным направлениям и сферам функционирования городов. Для этого консолидированы теоретические и практические компетенции национального инфраструктурного оператора "Белтелеком" по развитию национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, услуг, предоставляемых на ее основе, Центра информационных технологий Мингорисполкома, успешно реализующего не только в Минске, но и по всей республике масштабные умные решения, а также "Гипросвязи", обеспечивающей научное сопровождение проекта "Умные города Беларуси". Работа проводится и во взаимодействии с Национальной академией наук.

Как отметили в ведомстве, с учетом серьезного инфраструктурного задела на пятилетний период определены системообразующие мероприятия для развития технологий умных городов во всех регионах страны.

Так, планируется создать региональную государственную типовую цифровую платформу "Умный город (регион)" и масштабировать ее путем адаптации и внедрения в первую очередь в областных центрах и 11 городах (районах) с численностью населения более 80 тыс. человек, определенных потенциальными центрами экономического роста (Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск). Также в планах создать национальный геопортал, развить региональную информационно-коммуникационную инфраструктуру, а также типовые сервисы в различных сферах жизни городов с последующим их масштабированием.

"В результате последовательной реализации проекта "Умные города Беларуси" будет построена современная система управления регионами как базис для комплексной цифровой трансформации экономики и социальной сферы Беларуси", - говорится в сообщении Минсвязи.-0-