Регулирование цен на социально значимые товары в Беларуси продлено до конца года

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регулирование цен на социально значимые товары в Беларуси продлено до 31 декабря. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 12 октября 2020 года №65 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечень социально значимых товаров включены 18 позиций. Среди них сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, соль, некоторые виды круп, хлеба, мяса, свежей и свежемороженой рыбы, сыра, молока, яйца, детское питание, черный чай. Предельный норматив рентабельности, включаемый в отпускные цены производителей, установлен в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции, сложившегося в январе - феврале.

Если фактическая рентабельность была ниже 10%, то она устанавливается на уровне 10%.

Рунец: сенаторы активно включились в мониторинг потребительских цен во всех регионах страны Татьяна Рунец подчеркнула, что в первую очередь мониторинг затронет регулируемые цены. "Но я считаю, что мы должны обратить внимание и на нерегулируемые цены. И разбираться по фактам высокого роста цен на те же антисептики, мандарины к Новому году. Все это мы сегодня обсудим на рабочем совещании", - добавила она.

Рентабельность для свежих картофеля, свеклы, моркови, капусты, лука, огурцов, помидоров, за исключением откалиброванных, мытых, а также расфасованных в перфорированные пакеты или сетчатую тару, яблок определяется с учетом фактического уровня рентабельности реализованной продукции за 2019 год.

На свежие огурцы и свежие помидоры защищенного грунта рентабельность ограничена уровнем рентабельности в предыдущий период вегетации.

Для импортеров предельная рентабельность установлена в размере 10%.

Предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки составят от 15% до 30% в зависимости от наименования товара.

Цены на социально значимые товары, сформированные до вступления в силу постановления, должны быть приведены юрлицами и индивидуальными предпринимателями в соответствие с требованиями постановления.

Документ вступает в силу с 15 октября.-0-