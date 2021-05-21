21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию трассы М1 планируют начать во второй половине 2023 года. Об этом рассказал в интервью газете "Рэспубліка" заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак, сообщает БЕЛТА.

"Если говорить о реконструкции трассы М1, то реализация данного проекта уже началась. Правда, мы все оцениваем реализацию, когда начинаются строительно-монтажные работы. Но этому предшествует еще проектная работа. И идет именно этот процесс. Главное, мы определились, что хотим сделать. Это будет автомагистраль бесперебойного движения. Что касается практической реализации, то приступить к этапу строительства планируется во второй половине 2023 года", - сказал Анатолий Сивак.

По его словам, речь идет о сумме $1,9 млрд. "Что касается источников - это кредитные средства. Никто сегодня не строит за счет бюджета такие объекты. Сейчас ведутся переговоры с различными банками на эту тему", - отметил вице-премьер.

На вопрос о развитии сети платных дорог в стране Анатолий Сивак ответил: "У нас выработан подход, что после реконструкции дорогу делаем платной. Этот принцип будет и далее соблюдаться. На сегодня протяженность таких дорог уже составляет 1787 км. До конца пятилетки мы еще добавим около 200 км платных дорог".-0-