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22 июля 2020, 09:07

РЕПОРТАЖ: Парк инновационного периода: как строят "Великий камень"

Новости темы "Индустриальный парк "Великий камень""
День электротранспорта пройдет 15 июля в индустриальном парке "Великий камень"
Новый резидент "Великого камня" займется выпуском эндопротезов и ортопедических приспособлений

Индустриальный парк "Великий камень" - один из мегапроектов современной Беларуси. Еще десять лет назад, когда озвучивали идею о его создании, здесь был только лес. Сегодня первые заводы уже выпускают продукцию, в парке тестируют беспилотный транспорт и 5G, инвесторы получают беспрецедентные для региона льготы.

С чего все начиналось, рассказывает глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко. Идея создания платформы инвестиционного взаимодействия Беларуси и Китая появилась в 2010 году. Первый камень в строительство заложили в 2014 году, еще через год первые резиденты получили свидетельства о регистрации. Официально днем рождения "Великого камня" считается 12 мая 2015 года, когда парк посетили лидеры Беларуси и КНР.

Первое здание здесь построил акционер "Великого камня" "Чайна Мерчантс Групп".

Название парку дала деревня Великий камень, на территории которой он и расположен. Зону первоочередного освоения в 850 га обустроили в рекордные сроки с опережением графика на один год. "За четыре года мы построили все инфраструктурные элементы, было вложено около $260 млн. Дороги, коммуникации - все изначально создавалось как для большого города. Тем самым мы создали предпосылки для прихода инвесторов", - говорит Александр Ярошенко.

Главным итогом работы за эти годы глава администрации "Великого камня" называет регистрацию 62 резидентов из 15 стран. "Европейский союз, США, Россия, Швейцария, Израиль, ОАЭ - география широкая, это говорит о том, что проект состоялся как международный, в который может прийти инвестор из любой страны. 22 резидента из 62 уже построили заводы и начали выпускать продукцию, оказывать услуги и вести научно-исследовательские разработки. Парк уже узнаваем, он становится образцовым проектом "Пояса и пути", - поясняет он.

Уникальность индустриального парка в том, что здесь построили особую экономическую зону, многие льготы применяются только на этой территории. Инвесторов привлекают налоговыми и таможенными преференциями, послаблениями на этапе строительства и выпуска продукции.

Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) признала в 2019 году "Великий камень" самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире. Лучшим проектом инициативы "Пояс и путь" в Центральной и Восточной Европе парк назвало издание Asiamoney. Financial Times включило "Великий камень" в две номинации рейтинга свободных экономических зон FDi Free Zones of the Year 2019.

"Великий камень" изначально был ориентирован на высокие технологии и инновации. "В приоритете было определить отрасли, которые составляли бы будущее нашего развития экономики. Проекты, которые уже реализованы, подтверждают перспективность выбранных нами направлений - это электроника, новые материалы, машиностроение, биотехнологии и фармацевтика", - поясняет Александр Ярошенко.

Первым здесь начало выпускать продукцию ООО "Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие" - суперконденсаторы для электробусов. Предприятие "МАЗ-Вейчай" производит двигатели Евро-5 и Евро-6, востребованные у МАЗа. В этом году достроят завод по выпуску коробок передач, и это тоже продукция, которую раньше в Беларуси не делали. Корпорация "Зумлион" тоже завершает строительство завода строительной техники. Американский резидент IPG Photonics Corporation выпускает лазерное оборудование.

Здесь уже открылся самый большой в стране торгово-выставочный центр почти на 22 тыс. кв.м.

В парке завершается строительство инновационного центра в области коммерциализации научно-технических достижений, который возводится за счет технико-экономической помощи КНР. Здание в форме знака бесконечности станет "песочницей" для стартапов.

"Здесь будут создаваться условия для генерирования идей, которые в парке могут реализовать инвесторы из любой страны. Проект может быть поддержан и технически (выделением земли), и финансово, потому что уже создан пул заинтересованных инвесторов. Они готовы выделять деньги под идеи, которые в будущем дадут серьезный прорыв в технологиях и инновациях", - поясняет Александр Ярошенко.

Глава администрации признает, что пандемия повлияла на работу парка, хотя и в этих условиях были зарегистрированы новые резиденты. Что интересно - четыре из семи новых компаний связаны как раз со сферой здравоохранения. Например, резидент из Чехии займется выпуском инновационных эндопротезов, которые востребованы на рынке. Еще 17 перспективных проектов - в разработке.

В парке впервые в Беларуси был протестирован беспилотный транспорт. Образец произведен в Китае, но в самом "Великом камне" тоже хотят заниматься выпуском беспилотного и электрического транспорта. В парке уже есть бесплатная зарядка для электромобилей.

По словам Александра Ярошенко, в парке по сути переняли опыт безбарьерной административной среды. Здесь создана "Одна станция", и все административные процедуры можно пройти прямо в парке. "Вещи, которые действуют только у нас, - "Одна станция", право частной собственности на землю, стабилизационная оговорка (о неухудшении в течение 10 лет условий деятельности. - Прим. БЕЛТА)", - поясняет он.

"Одна станция" выполняет функции координационного центра в "Великом камне". Резидентам доступны все административные процедуры на территории самого парка. Принцип работы очень схож с "одним окном" и с аналогичными сервисами в других странах. Ключевое отличие в том, что в "Одну станцию" представители госорганов прибывают по запросу и оказывают необходимые процедуры и услуги в парке. Многие решения принимаются в тот же день.

В "Великом камне" с интересом изучают опыт других свободных экономических зон и индустриальных парков. "Понятно, что мы ни в коем случае не должны отставать, а лучше - чтобы опережали другие зарубежные парки с точки зрения законодательства. Но я считаю, что все эти моменты должны быть в комплексе. Серьезный толчок для инвесторов дают успешные истории уже реализовавших проекты резидентов. Очень важна команда менеджеров, которая работает с потенциальными инвесторами и занимается развитием парка", - считает Александр Ярошенко.

"Великий камень" находится в непосредственной близости от Минска и транспортного коридора Москва - Берлин, к его территории примыкает Национальный аэропорт. Это самый крупный в Беларуси проект инициативы "Пояс и путь". Впрочем, интерес к логистическим возможностям парка есть не только у Китая, автора идей Шелкового пути. В 2018 году акционером СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" стал крупнейший речной порт Европы Дуйсбург.

Этот порт, китайская корпорация "Чайна Мерчантс Групп", Белорусская железная дорога и швейцарская компания "Хупак Интермодал СА" создают консорциум для строительства международного мультимодального терминала. Там будут обрабатывать грузы, следующие из Китая в Европу и в обратном направлении. Строительство терминала начнется в 2020 году, это будет один из ключевых проектов для парка. Белорусская сторона уже начала строить железнодорожную ветку для связи терминала с общереспубликанской сетью железных дорог.

"Глава государства принял решение по строительству скоростного железнодорожного транспортного сообщения между Минском и Национальным аэропортом через "Великий камень". Это дает нашим инвесторам новые возможности с точки зрения привлечения трудовых ресурсов, ведь в основном на новые рабочие места люди будут добираться из Минска", - отмечает глава администрации парка. Не исключено, что в перспективе здесь появится и скоростной трамвай.

Впрочем, не всем работникам парка приходится добираться из других городов. Некоторые сотрудники уже осваиваются в первом жилом доме "Великого камня" с панорамными окнами. Здесь 156 квартир с чистовой отделкой, техникой и мебелью. На первом этаже - магазин, медпункт, почта.

В развитие производств и инфраструктуры "Великого камня" уже вложено почти $584 млн. "Китайские партнеры нацеливают, чтобы активнее развивалась социальная инфраструктура - жилье, торговля, объекты общепита. Кстати, к нам обратилась сеть быстрого питания, и ей дали разрешение на проектирование точки. Конечно, будет не только один жилой дом, а целый квартал, построят детский сад, школу, поликлинику. Это здания, которые уже проектируются", - перечисляет Александр Ярошенко.

В перспективе здесь могут жить больше 130 тыс. человек, и это будет не просто индустриальный парк, а город будущего, рассчитывают в "Великом камне". Первый жилой комплекс умного, экологически чистого и комфортного для жизни города хотят построить до 2025 года.

БЕЛТА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК.-0-

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