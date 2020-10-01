Решение Беларуси не останавливать экономику из-за коронавируса доказало свою эффективность - инвестор

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тот путь противостояния распространению коронавирусной инфекции, который выбрала Беларусь, доказал свою эффективность. Такое мнение высказал председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Зарубежный гость поблагодарил главу государства за возможность личной встречи, отметив, что рад снова оказаться в Минске. Он также поздравил Беларусь с тем, как страна справилась в сложной эпидемиологической ситуации, особо подчеркнув правильность выбранного пути, в том числе решений руководства государства не останавливать экономическую активность, не закрывать предприятия. "Я хотел бы поздравить вас со многими вещами. Поначалу - с практической победой над вирусом. Та политика, которую вы выбрали в этой связи - не закрывать экономику, - это доказало свою эффективность", - сказал Мухаммед Али аль-Аббар.

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