Лукашенко - руководителю Emaar Properties: ваша работа в Беларуси, инвестиции нам очень кстати

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствует работу в стране и инвестиции компании Emaar Properties. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего хочу отметить вашу пунктуальность и обязательность. Примерно год тому назад, встречаясь с вами, мы договорились о нашей совместной работе. Тогда был задуман ряд проектов, которые вы взяли в проработку и готовы были осуществить в Беларуси, начиная от сельского хозяйства и заканчивая строительством крупных инфраструктурных объектов, - отметил глава государства. - Мы договаривались с вами, что этой осенью после президентских выборов встретимся и окончательно расставим все точки над "i". И вот за это я вам благодарен, что вы пунктуально, как договорились, приехали в этот день".

"Мы понимаем, что сейчас в мире времена не простые. Вызов человечеству брошен по многим направлениям. За инвестора в связи с этим идет очень острая борьба. И, конечно, ваша работа в Беларуси, те инвестиции, которые вы планируете осуществить, нам очень кстати сегодня", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, объемы работ будут очень большие. "Поэтому мы в таком представительном составе сегодня собрались (на встрече с белорусской стороны также присутствовали премьер-министр, председатель Мингорисполкома, помощник Президента по национальной безопасности. - Прим. БЕЛТА), чтобы не было заминки в ваших работах", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко сказал, что помнит обещание Мухаммеда Али аль-Аббара, что в Беларуси построят самые красивые здания и сооружения, которые будут визитной карточкой ОАЭ в центре Европы. "Поэтому я готов обсудить сегодня все вопросы, которые в связи с этим возникли, и если есть какие-то проблемные вопросы, готовы их сразу же решить", - добавил Президент.

Мухаммед Али аль-Аббар - совладелец крупных международных компаний в области инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды, дизайна и других. Его бизнес присутствует более чем в 50 странах мира. Он является идейным вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая.

Решение Беларуси не останавливать экономику из-за коронавируса доказало свою эффективность - инвестор Зарубежный гость поблагодарил главу государства за возможность личной встречи, отметив, что рад снова оказаться в Минске. Он также поздравил Беларусь с тем, как страна справилась в сложной эпидемиологической ситуации.

Компания Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. Специализируется на гостиничном бизнесе, торгово-развлекательной инфраструктуре, сдаче в аренду коммерческой недвижимости, развитии информационно-коммуникационных технологий и услуг для различных сфер бизнеса, инвестировании и обслуживании недвижимости. Крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших торговых центров "Дубай Молл", были реализованы именно Emaar Properties. Кроме того, компания застраивает Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Площадь проекта занимает 168 кв.км и включает в себя морской порт, промышленную зону, деловой, курортный и жилой районы, образовательные и медицинские учреждения, торговые объекты.

Александр Лукашенко ранее уже встречался с Мухаммедом Али аль-Аббаром. В частности, в ноябре 2019 года в Минске стороны обсуждали перечень возможных инвестиционных проектов. В частности, речь велась о том, что Emaar Properties займется в Беларуси гостиничным бизнесом, прорабатывались также проекты в сельском хозяйстве и промышленности. Беларусь заинтересована в развитии проектов в реальном секторе экономики с Объединенными Арабскими Эмиратами.-0-