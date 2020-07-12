Решение по отвязке дорожного сбора от техосмотра будет принято в ближайшее время - Авраменко

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение по отвязке дорожного сбора от техосмотра будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил в программе "Неделя" телеканала СТВ министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

"Безусловно, эту проблему надо решать. Надо отвязывать дорожный сбор от техосмотра, и он будет отвязан. Сейчас готовится проект, идут бурные дискуссии по поводу того, какова должна быть система его включения: в топливо либо контроль посредством видеофиксации. Думаю, в ближайшее время уже будет принято окончательное решение, и тема привязки к техосмотру уйдет", - отметил министр.

Также глава ведомства рассказал о планах по реконструкции автомобильных дорог: "Одним из главных объектов в этом году, к которому мы приступим, является автомобильная дорога М7 от Минска до Вильнюса. Эту дорогу протяженностью практически в 100 км за этот год и следующий мы должны реконструировать. Буквально полторы недели назад мы приступили к реконструкции автомобильной дороги Р23 Минск - Микашевичи на участке от Слуцка до Солигорска". Алексей Авраменко сообщил, что реконструкция ведется и в направлении на Смолевичи. Там уже приступили к укладке бетона, в результате это будет бетонная дорога первой категории с 4 полосами движения. В следующем году реконструкция дороги до Смолевичей завершится, и в последующем планируется продолжить эти работы до Жодино и Борисова.

Глава ведомства отметил, что межремонтный срок дороги с покрытием из асфальтобетона составляет 12 лет. "То есть через 12 лет мы должны определенные работы на дороге выполнить, чтобы поддержать дальнейшее эксплуатационное состояние. Главное, конечно, - это качественное содержание дорог, своевременный ремонт, тогда покрытие будет служить долго. Если говорить про новые участки дорог, которые мы сделали из цементобетона, то здесь срок службы гораздо больше - 25-30 лет, но вместе с тем они тоже требуют постоянного ухода, содержания, ведь срок службы швов и разного рода инженерных сооружений меньше, чем у дорожного покрытия", - пояснил он.

В Гродно планируется создать лоукост авиакомпанию "Мы задумались о создании второй белорусской более бюджетной авиакомпании для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Для этого мы рассматриваем гродненский аэропорт и компанию планируется создать в Гродно", - отметил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Что касается реконструкции автотрассы М1/Е30, рабочее название которой "дорога без ограничений", то по информации министра, к 1 сентября планируется утвердить концепцию этого проекта.-0-