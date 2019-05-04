Республика Корея представила в Минске опыт организации цифровой трансформации экономики

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корейский опыт организации цифровой трансформации экономики представили в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики по итогам состоявшегося накануне итогового семинара по проекту программы обмена знаниями с Республикой Корея.

Корейские эксперты также презентовали результаты исследования готовности национальной экономики Беларуси к цифровой трансформации. Были озвучены предложения и рекомендации по развертыванию цифровой трансформации сектора обрабатывающей промышленности (машиностроения, нефтехимии, фармацевтики).

"Представленные материалы свидетельствуют о высоком профессионализме корейских специалистов, - отметили в Минэкономики. - Рекомендации будут использованы при подготовке программных документов на среднесрочную перспективу". Полный отчет о реализации проекта будет переведен на русский язык и представлен белорусской стороне в сентябре.

Также в рамках семинара состоялась секция на тему взаимодействия Министерства экономики с госорганами и бизнес-сообществом по реализации инициатив по перспективным направлениям развития экономики. Присутствующим рассказали об алгоритме взаимодействия с заинтересованными при реализации проектных инициатив в области кластерного развития, стартап-движения и развития цифровой экономики, реализуемых (либо планируемых к реализации) в настоящее время с привлечением внешних финансовых и интеллектуальных ресурсов.

Начальник управления экономики инновационной деятельности министерства Дмитрий Крупский презентовал организационно-технологическую платформу "Смарт-индустрия Беларуси", которая призвана объединить организационный и интеллектуальный потенциал юридических и физических лиц, заинтересованных в формировании современного промышленного сектора Беларуси на основе использования ключевых элементов концепции "Индустрия 4.0" и новых организационных принципов управления. Планируется, что в состав платформы войдут 80-100 участников, а само организационное становление платформы завершится до конца 2019 года.

Участие в семинаре приняли замминистра экономики Дмитрий Матусевич, первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко и более 80 представителей государственных органов, организаций реального сектора экономики, делового и научно-образовательного сообщества Беларуси.-0-