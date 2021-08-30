Ресурсы домашних хозяйств белорусов в II квартале составили Br1610,2 в месяц

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств Беларуси в II квартале текущего года составили в среднем Br1610,2 в месяц. Это следует из данных выборочного обследования, опубликованных на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

В апреле - июне этого года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1610,2 в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа - Br1686, в сельских населенных пунктах - Br1364,9. При этом расходы в расчете на домашнее хозяйство оказались на уровне Br1534 в месяц, из которых Br1126,4 (73,4%) приходится на потребительские нужды.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств траты на питание составили 41%, на покупку непродовольственных товаров - 33%, на оплату услуг - 23,5%.

Располагаемыми ресурсами считаются денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы - это расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В их состав не включаются налоги, материальная помощь и другие траты, не связанные с потреблением, а также все расходы на производство сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и в целях накопления (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).

При этом у 4,1% населения страны среднедушевые располагаемые ресурсы во втором квартале этого года ниже бюджета прожиточного минимума (с 1 мая по 31 июля 1 БПМ составлял Br273,27).

Среднедушевые располагаемые ресурсы - это объем средств, которыми располагало домашнее хозяйство для обеспечения всех своих расходов и сбережений за отчетный период в расчете на члена домашнего хозяйства.

У 16,8% жителей этот показатель превышает Br1 тыс., у 52,9% составляет от Br500 до Br1 тыс. Всего в Беларуси 1,7% домохозяйств располагали во втором квартале менее чем Br250 в месяц на человека.

Малообеспеченных граждан больше всего в Брестской области - 6,1% населения региона. В Гомельской и Могилевской - по 5,8%, Витебской - 5,5%, Гродненской - 3,1%, Минской - 3%. Меньше всего в столице - 1,2%.

Примечательно, что среди домохозяйств без детей к малообеспеченным относятся 1,2%, состоящих из одного человека - 0,9%, с детьми - 6,9%.-0-