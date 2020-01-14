Резидентами СЭЗ "Гродноинвест" в 2019 году стали 4 компании с инвестпроектами на $190 млн

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году резидентами СЭЗ "Гродноинвест" стали четыре компании в сфере деревообработки и производства неметаллических минеральных продуктов с общим объемом заявленных инвестиций более $190 млн, в том числе в основной капитал свыше $160 млн. Об этом сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.
"Компании с капиталом из Беларуси, Австрии и Польши построят высокоэффективные заводы на промышленных площадках СЭЗ "Гродноинвест" в Гродно и Свислочи. Это позволит создать свыше 560 новых рабочих мест с достойным уровнем заработной платы", - отметили в администрации СЭЗ.
Большая часть выпускаемой продукции будет поставляться в страны Европейского союза.
Всего в СЭЗ "Гродноинвест" действует 75 компаний с капиталом из 41 страны мира. Потенциальным инвесторам предлагаются земельные участки и производственные площади с инженерной и транспортной инфраструктурой, налоговые, таможенные и иные преференции, позволяющие значительно сократить издержки по проекту и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.-0-