Резиденты Парка высоких технологий вошли в топ-100 аутсорсеров мира

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты Парка высоких технологий вошли в рейтинг 100 лучших аутсорсеров в мире, опубликованный Международной ассоциацией профессионалов в области аутсорсинга (IAOP), сообщили БЕЛТА в ПВТ.

В рейтинг, составленный IAOP, входят как крупные мировые лидеры, так и мелкие, быстрорастущие компании с годовым доходом менее $50 млн и численностью сотрудников менее 5 тыс. человек. Ассоциация выбирала лучших по четырем критериям: отзывы клиентов, инновационность решений, полученные компанией сертификаты и награды, а также проекты корпоративной социальной ответственности.

В список "The 2021 Global Outsourcing 100" попали резиденты ПВТ A1QA (ЗАО "Технологии качества"), Itransition (ЗАО "Итранзишэн") и SolbegSoft (ООО "СолбегСофт"). Первая компания оказывает услуги по анализу, проектированию и программному обеспечению информационных систем в различных сферах применения. Вторая - международный поставщик ИТ-решений и услуг с центрами разработки и доставки по всей Европе, европейской штаб-квартирой в Лондоне и американской штаб-квартирой в Денвере (Колорадо). Третья специализируется на создании программного обеспечения любого вида сложности и предлагает комплексные решения корпоративного уровня для организаций, работающих в финансовой сфере, нефтегазовом секторе, индустрии facility management.

Также в рейтинге есть зарубежные компании с белорусскими центрами разработки, зарегистрированными в ПВТ: Ciklum, IBA Group, Intetics и Artezio.-0-