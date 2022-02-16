16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ в 2021 году сформировали пятую часть основных республиканских показателей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Резиденты свободных экономических зон ежегодно вносят заметный вклад в основные макроэкономические показатели страны. При 5% от среднесписочной численности по стране резиденты СЭЗ по итогам 2021 года привлекли около 23% прямых иностранных инвестиций на чистой основе, обеспечили 21% экспорта товаров и 18% производства промышленной продукции, сформировали порядка 5% ВВП.

По сравнению с 2020 годом значительно улучшились финансовые результаты деятельности резидентов СЭЗ: в 1,4 раза выросли объем производства промышленной продукции, выручка от реализации и экспорт товаров (до Br27,7 млрд, Br29,5 млрд и $8,3 млрд соответственно), в 1,2 раза - уплаченные налоги, сборы и платежи (до Br1,8 млрд), в 1,1 раза - инвестиции в основной капитал (до Br1,6 млрд). Все СЭЗ сработали с прибылью: суммарная чистая прибыль возросла в 7,7 раза и составила Br2,1 млрд.

В зависимости от СЭЗ резиденты сформировали до 70% инвестиций, до половины экспорта товаров и трети объемов промышленного производства регионов. Среднемесячная зарплата работников организаций-резидентов выросла на 20,5% (до Br1477). При этом она, как правило, выше средней по областям, на территории которых располагаются зоны (примерно на 15%).

На начало 2022 года в СЭЗ зарегистрировано 432 субъекта хозяйствования, реализуются проекты с привлечением инвестиций из более чем 30 стран на общую сумму заявленных инвестиций порядка $7,5 млрд. В течение 2021 года состав СЭЗ пополнился 25 новыми резидентами с общим объемом заявленных инвестиций $441 млн, из них треть - с иностранным капиталом ($407 млн).

Для наращивания производственного потенциала в СЭЗ создается инженерная и транспортная инфраструктура, прежде всего энергетическая. По государственной инвестиционной программе в 2021 году направлено около Br63 млн на строительство 13 инфраструктурных объектов, в 2022 году будет продолжено их финансирование на сумму свыше Br48 млн.-0-