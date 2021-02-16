Резиденты свободных экономических зон в 2020 году сформировали почти 5% ВВП Беларуси

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты свободных экономических зон в 2020 году сформировали 4,9% ВВП Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики.

"На предприятиях в СЭЗ трудятся 5% работников от среднесписочной численности по стране. При этом на долю резидентов СЭЗ в республиканских показателях по итогам 2020 года приходится 23% прямых иностранных инвестиций на чистой основе (плюс 6,7 процентных пункта к уровню 2019 года), 20,4% экспорта товаров (плюс 3 процентных пункта) и 16,6% производства промышленной продукции (плюс 1,3 процентных пункта)", - рассказали в Минэкономики.

По сравнению с 2019 годом достигнут рост прямых иностранных инвестиций на чистой основе в 1,5 раза (до $307 млн), объемов производства промышленной продукции и выручки от реализации - на 10% (до Br19,3 млрд и Br21 млрд соответственно), уплаченных резидентами СЭЗ налогов, сборов и платежей - на 4,1% (до Br1,4 млрд), экспорта товаров - на 2,2% (до $5,9 млрд).

В зависимости от СЭЗ резидентами сформировано до 85% инвестиций, до половины экспорта товаров и трети объемов промышленного производства регионов.

В условиях ограничений ведения бизнеса, вызванных пандемией, и наличия валютных обязательств у отдельных резидентов свободных экономических зон чистая прибыль в целом по СЭЗ снизилась до Br43,1 млн в 2020 году. Вместе с тем среднемесячная заработная плата работников в организациях - резидентах СЭЗ выросла на 13% (до Br1226). При этом по всем СЭЗ заработная плата выше средней по областям, на территории которых они располагаются (до 22%).

В течение 2020 года СЭЗ привлекли 43 новых резидента с общим объемом заявленных инвестиций около $200 млн, из них около половины - с иностранным капиталом.

На 1 января 2021 года в качестве резидентов СЭЗ зарегистрированы 440 субъектов хозяйствования. Реализуются проекты с привлечением инвестиций из более чем 30 стран на общую сумму заявленных инвестиций около $7 млрд.-0-