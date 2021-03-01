Рогачевский МКК подписал контракт на поставку сливочного масла в ОАЭ

1 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Рогачевский МКК" подписал контракт на поставку 25 т сливочного масла в ОАЭ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Продукция Рогачевского молочноконсервного комбината стала частью национальной экспозиции Belarus. The Taste of Nature на крупной международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood-2021 в Дубае.

Рогачевский МКК представил молочные консервы, масло и сыры, а также стерилизованное питьевое молоко в упаковке ТБА.

Как подчеркнули на предприятии, продукция Рогачевского молочноконсервного комбината известна на рынке ОАЭ и завоевала своего потребителя. "Теперь мы продолжаем закреплять наши позиции на рынке Эмиратов, расширяя ассортимент поставляемой продукции", - отметили на МКК.

Gulfood - крупнейшая и наиболее влиятельная в мире ежегодная выставка пищевой промышленности и производства напитков с беспрецедентным количеством посетителей, экспонентов и бизнес-операций, проведенных за ее период. Это важная международная платформа, в которой участвует более 5 тыс. компаний из 120 стран и свыше 97 тыс. посетителей из 185 стран мира.

Рогачевский МКК основан в 1938 году. В настоящее время выпускает более 80 видов продукции. Является одним из крупнейших высокотехнологичных производителей молочных консервов, продуктов детского питания, цельномолочной продукции, сыров и масла на территории СНГ.-0-

Фото ОАО "Рогачевский МКК"