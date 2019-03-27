Россельхознадзор отменил запрет на поставку яиц с Солигорской птицефабрики

27 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России сняла временные ограничения на поставку яиц с Солигорской птицефабрики. Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
"Россельхознадзор согласовал с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси отмену ограничений на поставки яиц куриных, произведенных предприятием ОАО "Солигорская птицефабрика", - говорится в сообщении.
Временные ограничения были введены на поставки с предприятия 21 февраля 2019 года.-0-
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