Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки яиц 1-й Минской птицефабрики

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 27 мая 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию яичной продукции, произведенной в ОАО "1-я Минская птицефабрика". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Указанная продукция должна быть произведена с 27 мая 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Такое решение принято на основании ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-