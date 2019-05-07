Россельхознадзор смягчает ограничения на поставки молока из Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор отменяет общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 л из Беларуси, сообщает ТАСС.

Официальный представитель ведомства Юлия Мелано отметила, что сохраняются ограничения в отношении 29 белорусских предприятий.

Всего же около 300 белорусских предприятий имеют право на поставку молочной продукции в Россию.-0-