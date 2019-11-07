Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции четырех белорусских предприятий

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 9 ноября отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции четырех белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте Россельхознадзора, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о продукции филиала "Лепельский молочно-консервный комбинат" ОАО "Витебский мясокомбинат", Калинковичского молочного комбината, Миорского мясокомбината, ОАО "1-я Минская птицефабрика".

Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов, гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, а также в соответствии с дорожной картой двустороннего сотрудничества по процедуре взаимного снятия ограничительных мер по поставкам продукции животноводства.

Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 9 ноября 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-