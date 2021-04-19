Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) разрешает ранее приостановленный ввоз в Россию изделий трех белорусских предприятий, производящих животноводческую продукцию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.
В режиме усиленного лабораторного контроля в Россию разрешено ввозить продукцию филиала "Мстиславский" ОАО "Бабушкина крынка" управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", ОАО "Борисовский мясокомбинат №1" (за некоторыми исключениями) и филиала "Скидельская птицефабрика" ОАО "Агрокомбинат "Скидельский". Продукция, предназначенная для поставок в РФ, должна быть произведена не ранее 15 апреля и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами.
Решение принято с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси и по результатам анализа предоставленных материалов.-0-