Россельхозназдор снимает ограничения на поставки продукции Пружанского молочного комбината

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 24 декабря отменяет временные ограничения на поставки продукции белорусского ОАО "Пружанский молочный комбинат", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.
Решение Россельхознадзором принято на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси. Ввоз на территорию России продукции Пружанского молочного комбината будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля.
При этом продукция должна быть выработана с 24 декабря 2018 года, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-
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