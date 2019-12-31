Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ на январь и февраль 2020 года

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31 декабря, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года, говорится в сообщении "Газпрома".
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года", - говорится в нем.
Также подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года.
"Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года", - отмечается в сообщении.-0-