ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 1 января 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
00:00 Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2020 годом - новогоднее обращение Президента к белорусскому народу Президент
31.12.19
31.12.19 23:22 Принц Гарри и Меган Маркл создали собственную торговую марку Калейдоскоп
31.12.19 22:04 Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ на январь и февраль 2020 года Экономика
31.12.19 21:30 В Санкт-Петербурге зажглась самая большая в Европе новогодняя елка-небоскреб Калейдоскоп
31.12.19 20:59 ФОТОФАКТ: Минчане встречают Новый год Регионы
31.12.19 20:32 В галерее в Лондоне повреждена картина Пикассо стоимостью $26 млн В мире
31.12.19 19:58 В Витебске в 2020 году собираются построить не менее 150 тыс. кв.м жилья Регионы
31.12.19 19:52 На каких площадках в Минске пройдут новогодние дискотеки и праздничные гуляния Регионы
31.12.19 19:39 БелГИМ сможет сертифицировать все виды органической продукции Общество
31.12.19 19:25 Минчанам предлагают присоединиться к новогодней акции для одиноких пожилых людей и инвалидов Регионы
31.12.19 19:10 Университет МЧС с 2020 года начнет проводить повышение квалификации по радиационной безопасности Общество
31.12.19 18:59 Минчан и гостей столицы приглашают на утреннюю первоянварскую пробежку Регионы
31.12.19 18:45 Лукашенко объявил Благодарность руководителю компании по развитию "Великого камня" Ху Чжэну Президент
31.12.19 18:44 Более 400 сотрудников "Гомельэнерго" будут обеспечивать надежность системы в новогоднюю ночь Регионы
31.12.19 18:32 Дед Мороз и Снегурочка напомнили минским водителям о безопасном поведении на дороге Регионы
31.12.19 18:23 Программу по энергоэффективности реализуют во Дворце Потемкина в Кричеве Регионы
31.12.19 18:16 Лазерно-пиротехническое фейерверк-шоу в новогоднюю ночь раскрасит небо Минска в 1.30 Регионы
31.12.19 18:10 ГАИ призывает водителей быть осторожными во время гололедицы Общество
31.12.19 18:03 За глинтвейном и подарками: как будут работать столичные ярмарки в новогоднюю ночь Регионы
31.12.19 17:49 Новогодние деревья в кадках становятся все более популярными у белорусов Общество
31.12.19 17:39 Пункт упрощенного пропуска "Видзы" на границе Литвы и Беларуси станет международным Общество
31.12.19 16:51 Комплекс мероприятий по безопасности детей на каникулах реализуют в Гомельской области Регионы
31.12.19 16:27 Пациенты отделения раннего вмешательства детской поликлиники Гомеля получили "Чудеса на Рождество" Регионы
31.12.19 16:21 Лукашенко в продолжение переговоров с Путиным обсудил с Медведевым и Новаком поставки углеводородов в Беларусь Президент
31.12.19 16:13 МАРТ на два месяца вводит регулирование цен на сахар Экономика
31.12.19 15:58 Кирилл Альшевский стал главным тренером БАТЭ Спорт
31.12.19 15:48 Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и начать альтернативные поставки Президент
31.12.19 15:46 На аукционах "Витебскоблимущества" в 2019 году продано недвижимости почти на Br4,3 млн Регионы
31.12.19 15:37 Форвард "Минска" Иван Бахар перешел в столичное "Динамо" Спорт
31.12.19 15:28 В Госкомимуществе рассказали о новациях указа о совершенствовании земельных отношений Общество
Все новости
Все новости
Экономика
31 декабря 2019, 22:04

Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ на январь и февраль 2020 года

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года, говорится в сообщении "Газпрома".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года", - говорится в нем.

Также подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года.

"Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года", - отмечается в сообщении.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь газ договор Россия Семашко
Новости рубрики Экономика
Фото из архива МАРТ на два месяца вводит регулирование цен на сахар
Фото из архива Доллар и евро на торгах 31 декабря подорожали, российский рубль подешевел
Очередной мини-офис банка ВТБ (Беларусь) с банкоматом нового поколения открылся в Минске
Фото из архива Цены на некоторые марки сигарет в Беларуси повышаются с 1 января
Фото из архива Нацбанк определил задачи на 2020 год
Фото из архива Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 1,8% до $16,6 млрд
Главное
Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2020 годом - новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
События года - 2019 в Беларуси. Выбор БЕЛТА
Утверждены цены на газ и тарифы на электричество с 1 января
Белинвестбанк и IFC согласовали увеличение лимита торгового финансирования
Топ-новости
Лукашенко в продолжение переговоров с Путиным обсудил с Медведевым и Новаком поставки углеводородов в Беларусь
Нацбанк определил задачи на 2020 год
Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом
В Госкомимуществе рассказали о новациях указа о совершенствовании земельных отношений
МАРТ о предновогодней торговле: цены на ключевые товары не выросли
Лазерно-пиротехническое фейерверк-шоу в новогоднюю ночь раскрасит небо Минска в 1.30
Кирилл Альшевский стал главным тренером БАТЭ
За глинтвейном и подарками: как будут работать столичные ярмарки в новогоднюю ночь
Ветеранам и пострадавшим в годы войны окажут материальную помощь в честь 75-летия Победы
На каких площадках в Минске пройдут новогодние дискотеки и праздничные гуляния
Эпидемиологи дали советы для безопасного новогоднего застолья
Гороскоп на 2020 год
"Белпочта" в январе досрочно выплатит пенсии
Украшают елку ретро-игрушками, не избегают разговоров о политике - как депутаты встречают Новый год
Минск в 16-й раз примет Рождественский турнир любителей хоккея
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.