Россия отменила обязательное таможенное декларирование при вывозе в Беларусь угля, торфа и спирта

13 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия отменила обязательное таможенное декларирование при вывозе в Беларусь групп товаров, классифицируемых в товарных группах 27 и 29 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"С 7 мая Россия отменила обязательное таможенное декларирование на товарные группы, в которые входят уголь, торф, спирты, эфиры, альдегиды, кислоты, провитамины, витамины, гормоны и другие товары, за исключением сырой нефти и нефтепродуктов, вывозимых из России в Беларусь", - проинформировал на заседании Коллегии ЕЭК министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

На основе статьи 25 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в союзе осуществляется свободное перемещение товаров без применения таможенного декларирования за исключением случаев, предусмотренных Договором. Такие исключения относятся к рынкам нефти, газа и электроэнергии, которые в настоящее время формируются. "Товары, в отношении которых отсутствуют исключения, должны перемещаться без таможенного декларирования", - указали в ЕЭК.

Гегам Варданян рассказал, что на площадке Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК были проведены консультации с участием представителей государств - членов ЕАЭС. "Обсуждались вопросы, связанные с необходимостью таможенного декларирования товаров, классифицируемых в 27-й и 29-й группах товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и вывозимых из России в Беларусь", - отметили в ЕЭК.

"По итогам проведенных консультаций Минэкономразвития России совместно с Федеральной таможенной службой разработали инструктивное письмо, которое отменяет требования о декларировании товаров 27-й и 29-й группы ТН ВЭД ЕАЭС между государствами-членами в рамках общего рынка. Инструктивное письмо было направлено ФТС России в региональные таможенные управления", - добавили в пресс-службе.-0-