Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях на 2020 год

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси выделены квоты добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне России на 2020 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Квоты на вылов трески в Баренцевом море составили 4 171 т, пикши - 1 664 т, северной креветки - 500 т. Что касается Балтийского моря, то квоты на добычу трески в 2020 году - 100 т, шпрота (кильки) - 800 т, балтийской сельди (салаки) - 100 т. "При этом белорусская сторона вновь обратилась к российской с просьбой увеличить до 9 тыс. т и закрепить на долгосрочной основе ежегодный объем квот добычи водных биологических ресурсов в Баренцевом море", - отметили в пресс-службе.

Российская сторона рассмотрит эту просьбу и сообщит о своем решении на следующей сессии российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства, проведение которой запланировано в ІV квартале 2020 года.-0-