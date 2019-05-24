Россия за неделю отработает поставку нефти на "Нафтан" ж/д транспортом - Ляшенко

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская Федерация в течение недели отработает поставку нефти на "Нафтан" железнодорожным транспортом из-за нахождения некачественной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко

"Так как мощности трубопроводного транспорта не хватает, российская сторона в течение недели отработает альтернативную железнодорожную поставку, чтобы обеспечить в максимально быстрые сроки стопроцентную загрузку мощностей "Нафтана", - рассказал Игорь Ляшенко. Мозырский НПЗ уже работает в режиме полной загрузки, поэтому для него не понадобятся железнодорожные поставки.

По словам вице-премьера, технические возможности для приема поставок нефти ж/д транспортом у белорусской стороны есть.

Игорь Ляшенко также сообщил, что в течение 10 дней белорусско-российская рабочая группа подготовит предложения по порядку рассмотрения компенсации, которая будет предусмотрена Беларуси из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - были вынуждены снизить загрузку мощностей и понесли убытки. "Нафтан" и сейчас загружен на 65%. Беларусь и РФ 23 мая окончательно согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.-0-