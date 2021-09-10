Российский эксперт: первостепенными в Союзном государстве являются проблемы интеграции реального сектора экономики

10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первостепенными в Союзном государстве является решение проблем интеграции реального сектора экономики. Такое мнение высказал во время видеомоста Москва-Минск, посвященного итогам состоявшейся накануне встречи президентов Беларуси и России, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, почему именно сейчас Беларусь и Россия подошли к подписанию союзных программ, Николай Межевеч сказал: "Внешнее давление и на Россию, и на Беларусь усилилось за прошедший год. Соответственно, возникает вопрос: что делать в этих условиях? С одной стороны, есть оппозиция, но с другой стороны - произошла консолидация тех сил, которые выступали за постепенную, но эффективную интеграцию России и Беларуси с учетом всех тех требований и пожеланий, связанных с суверенитетом".

"Мы убедились в том, что есть только одно магистральной направление. Опасность тоже очевидна: если мы сейчас, не проскочив тот этап, о котором вчера говорили два президента, начнем заниматься, к примеру, единой валютой, то это будет ошибкой. Потому что мы должны для начала разобраться с сельхозполитикой, с промышленной политикой, а потом, согласовав параметры, в том числе инфляционные в двух странах, можно думать о той же единой валюте", - указал эксперт.

По его мнению, конкретные результаты подписанных союзных программ появятся не ранее через год-полтора. "Но в современном мире сам факт ожидания позитивных изменений продуцирует эти позитивные изменения. Нужны поводы для оптимизма. И вот то, что произошло вчера (согласование президентами Беларуси и России 28 союзных программ. - Прим. БЕЛТА) - это как раз тот хороший повод", - отметил Николай Межевич.-0-