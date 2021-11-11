11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль и евро на торгах 11 ноября подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0078, до Br2,4428 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0165 - его курс составил Br2,8012 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,014 и составил Br3,4332 за 100 российских рублей.-0-

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