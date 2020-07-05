ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 5 июля 2020
Минск Ясно +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:37 Футболисты "Зенита" стали шестикратными чемпионами России  Спорт
22:20 Рост производства и диверсификация экспорта - Субботин о развитии АПК в этом году Экономика
22:03 Футболисты "Руха" победили минское "Динамо" в матче чемпионата Беларуси Спорт
21:59 В Хорватии завершилось голосование на выборах в парламент В мире
21:30 Индия обогнала Россию по числу инфицированных COVID-19 В мире
21:00 Спецдокладчик ООН рассказала о негативных последствиях санкций в условиях пандемии Общество
20:36 Округ в Китае объявил режим повышенной опасности из-за чумы В мире
20:04 Субсидии и адресная помощь - Костевич рассказала о поддержке граждан в условиях пандемии Общество
19:56 Ситуация на белорусском рынке труда управляемая - Костевич Общество
19:53 Солигорский "Шахтер" разгромил "Торпедо-БелАЗ"  в матче чемпионата Беларуси Спорт
19:30 Землетрясение произошло на Аляске В мире
18:57 В Санкт-Петербурге открыли мемориал погибшим морякам-подводникам В мире
18:29 Шесть человек погибли в результате взрывов на фабрике в Турции В мире
17:57 Футболисты "Минска" и "Белшины" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
17:52 В испанской Галисии из-за пандемии изолируют район с населением в 70 тыс. человек В мире
17:44 В Чикаго неизвестные стреляли по прохожим, погибли четверо В мире
17:19 Новое правительство Франции планируется сформировать 6 июля В мире
17:18 ФОТОФАКТ: Дети облюбовали фонтан возле парка Горького Регионы
16:56 Не менее семи человек погибли при взрыве на фабрике в Индии В мире
16:40 В МЧС рассказали, как действовать при обнаружении лесного пожара Общество
16:17 Токио при подготовке к Олимпиаде учтет ситуацию с коронавирусом в мире В мире
16:08 В Малоритском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус Происшествия
15:27 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в шести районах Беларуси Общество
15:25 Стрельба в ночном клубе в США: погибли два человека В мире
15:01 Белорусские шашисты обыграли команды Израиля и Латвии в четвертом туре Кубка наций​​​​​​​ Спорт
14:47 Папа Римский поддержал инициативу СБ ООН по глобальному перемирию на фоне COVID-19 В мире
14:25 Ректор РИПО: нужно сохранить достигнутое за годы независимости Общество
14:07 Франция намерена вернуться к рассмотрению пенсионной реформы В мире
13:51 В ночном клубе в США при стрельбе пострадали 12 человек В мире
13:41 До +30°С ожидается в Беларуси 6 июля Общество
Все новости
Все новости
Экономика
05 июля 2020, 22:20

Рост производства и диверсификация экспорта - Субботин о развитии АПК в этом году

Скриншот видело "Беларусь 1"
Скриншот видело "Беларусь 1"

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Александр Субботин рассказал в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" о том, как развивается агропромышленный комплекс Беларуси в этом году с учетом экономической ситуации в мире, сообщает БЕЛТА.

По его словам, в планах поставок сельхозпродукции за пределы страны основное место отводится России. "У нас общие подходы к упаковке, общие вкусовые пристрастия. Постараемся отстоять тот сегмент, который держим сейчас, и, может быть, чуть-чуть расширить. Вместе с тем, мы идем на диверсификацию экспорта. Нас знают уже почти 100 стран. Стараемся рекламировать свою продукцию, свои бренды", - сказал Александр Субботин.

Необходимо открыть как можно больше рынков для поставок сельхозпродукции, считает вице-премьер. А предприятия уже сами должны смотреть, с кем им выгодней и доступней торговать. "Где-то стейки продаются по премиальной цене, где-то субпродукты. Многие иностранные предприятия продают тушу коровы или быка не целиком, а разбирают и поставляют ее части туда, где выгоднее. Хотелось бы, чтобы и мы более рационально подходили к экспорту и смотрели, с кем лучше торговать, исходя из экономической целесообразности", - поделился мнением он.

"Все говорят, что в мире будет дефицит продовольствия и, так как многие заводы были приостановлены, будет ажиотаж, вырастут цены. Но в то же время снизился доход населения, а значит, потребительская способность упала. Так что нельзя однозначно спрогнозировать, что будет в конце года. Мы держим руку на пульсе, стараемся отслеживать тенденции на мировых рынках", - подчеркнул Александр Субботин.

Вице-премьер положительно оценил развитие АПК в этом году. "Посеяли вовремя, внесли удобрений больше, чем в прошлые годы. Ожидаем, что урожай будет достаточно весомый. Село сейчас прирастает в среднем на 5% к прошлому году. Один из основных драйверов - молочная отрасль: все области прибавляют в этом году, причем от 7% до 10%", - рассказал он. Кроме того, по поручению главы государства, в этом году в два раза увеличены посевные площади гречихи. Так что, по мнению Александра Субботина, белорусам не следует ожидать дефицита продуктов и всплеска цен осенью.

Вице-премьер также затронул тему убыточных хозяйств в АПК. "Их количество сокращается, но одна из основных задач - чтобы их не было вообще. Здесь нет единого рецепта. Где-то надо присоединять к другим предприятиям, укрупнять либо запускать процесс санации, кому-то нужна дополнительная земля, сырьевая зона, кому-то необходимо привлекать инвесторов или переквалифицироваться. Каждое предприятие должно быть оценено, разработан индивидуальный подход", - подчеркнул он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
сельское хозяйство Субботин экспорт
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Россия отменила запрет на транзит белорусской говядины
Михаил Мясникович. Фото из архива Мясникович: за годы суверенитета Беларусь сумела построить самодостаточную экономику
Дипломаты от имени Президента Беларуси передали два трактора будущим специалистам аграрной отрасли Узбекистана
Фото из архива Новый цех по пошиву одежды введен в строй на Оршанском льнокомбинате
Во время совещания. Фото ЕЭК ЕЭК инициирует изменение системы оценки соответствия ввозимых в ЕАЭС товаров
Фото из архива В Беларуси в I полугодии реализовано гособлигаций на $210 млн
Главное
Александр Лукашенко Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси - Лукашенко
Лукашенко и Греф открыли в Минске уникальный светомузыкальный фонтан
В Беларуси выздоровел и выписан 50 871 пациент с COVID-19
Субсидии и адресная помощь - Костевич рассказала о поддержке граждан в условиях пандемии
Топ-новости
Рост производства и диверсификация экспорта - Субботин о развитии АПК в этом году
Ситуация на белорусском рынке труда управляемая - Костевич
Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол
В МЧС рассказали, как действовать при обнаружении лесного пожара
Солигорский "Шахтер" разгромил "Торпедо-БелАЗ"  в матче чемпионата Беларуси
Спецдокладчик ООН рассказала о негативных последствиях санкций в условиях пандемии
Встреча на Кургане Дружбы в этом году пройдет в усеченном формате
ФОТОФАКТ: Дети облюбовали фонтан возле парка Горького
Сложившуюся в стране систему отношений ни в коем случае нельзя расшатывать - Кошелев
ФОТОФАКТ: В Национальном парке "Припятский" большой популярностью пользуются водные экскурсии
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в шести районах Беларуси
Ректор РИПО: нужно сохранить достигнутое за годы независимости
Головченко: каждый на своем месте должен заложить кирпичик в фундамент независимости
Петришенко о Дне Независимости: этот праздник всегда вызывает приподнятые чувства и настроение
ФОТОФАКТ: Праздничный гала-концерт в честь Дня Независимости у стелы "Минск - город-герой"
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.