Рост производства и диверсификация экспорта - Субботин о развитии АПК в этом году

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Александр Субботин рассказал в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" о том, как развивается агропромышленный комплекс Беларуси в этом году с учетом экономической ситуации в мире, сообщает БЕЛТА.

По его словам, в планах поставок сельхозпродукции за пределы страны основное место отводится России. "У нас общие подходы к упаковке, общие вкусовые пристрастия. Постараемся отстоять тот сегмент, который держим сейчас, и, может быть, чуть-чуть расширить. Вместе с тем, мы идем на диверсификацию экспорта. Нас знают уже почти 100 стран. Стараемся рекламировать свою продукцию, свои бренды", - сказал Александр Субботин.

Необходимо открыть как можно больше рынков для поставок сельхозпродукции, считает вице-премьер. А предприятия уже сами должны смотреть, с кем им выгодней и доступней торговать. "Где-то стейки продаются по премиальной цене, где-то субпродукты. Многие иностранные предприятия продают тушу коровы или быка не целиком, а разбирают и поставляют ее части туда, где выгоднее. Хотелось бы, чтобы и мы более рационально подходили к экспорту и смотрели, с кем лучше торговать, исходя из экономической целесообразности", - поделился мнением он.

"Все говорят, что в мире будет дефицит продовольствия и, так как многие заводы были приостановлены, будет ажиотаж, вырастут цены. Но в то же время снизился доход населения, а значит, потребительская способность упала. Так что нельзя однозначно спрогнозировать, что будет в конце года. Мы держим руку на пульсе, стараемся отслеживать тенденции на мировых рынках", - подчеркнул Александр Субботин.

Вице-премьер положительно оценил развитие АПК в этом году. "Посеяли вовремя, внесли удобрений больше, чем в прошлые годы. Ожидаем, что урожай будет достаточно весомый. Село сейчас прирастает в среднем на 5% к прошлому году. Один из основных драйверов - молочная отрасль: все области прибавляют в этом году, причем от 7% до 10%", - рассказал он. Кроме того, по поручению главы государства, в этом году в два раза увеличены посевные площади гречихи. Так что, по мнению Александра Субботина, белорусам не следует ожидать дефицита продуктов и всплеска цен осенью.

Вице-премьер также затронул тему убыточных хозяйств в АПК. "Их количество сокращается, но одна из основных задач - чтобы их не было вообще. Здесь нет единого рецепта. Где-то надо присоединять к другим предприятиям, укрупнять либо запускать процесс санации, кому-то нужна дополнительная земля, сырьевая зона, кому-то необходимо привлекать инвесторов или переквалифицироваться. Каждое предприятие должно быть оценено, разработан индивидуальный подход", - подчеркнул он.-0-